Hartje Breda: het poëziealbum (1944-1951) van Bredase Melanie

Wie kent de waarschijnlijk in 1939 in Breda geboren Melanie Louer of Louen? Met die vraag klopte Peter Oostvogels uit het Vlaamse Lille (bij Turnhout) aan bij Hartje Breda. Peter heeft namelijk een fraaie verrassing voor Melanie en/of haar nazaten…

“Twee weken geleden kocht ik in Nederland een oldtimecaravan”, vertelt Oostvogels. “Bij de inspectie van de binnenkant vond ik in een kastje een poëziealbum, van ene Melanie Louer (of Louen). Ze is geboren in Breda en het boekje dateert uit de periode 1944 tot 1951. Na wat speur- en rekenwerk door aanwijzingen in het boekje kwam ik erop uit dat ze geboren zou zijn in 1939.”

Peter Oostvogels denkt dat het album al die tijd in de caravan gelegen heeft en dat deze jarenlang in een stalling heeft gestaan. “Door wat logisch denkwerk mag ik vrijwel zeker stellen dat het zelfs nog Melanies eigen caravan is, waarom zou anders dat poëziealbum juist daar bewaard zijn! Ik ben dus op zoek naar Melanie (die nu 78 jaar zou zijn) of haar kinderen om haar en haar poëziealbum (en caravan) terug samen te brengen!”

Dankzij berichten en wensjes in het poëziealbum heeft Peter nog wat meer informatie over Melanie. Haar moeders verjaardag is op 8 september. Ze heeft een broer die ‘Baaf’ heet en een zus Marianne. Een nichtje heet Riet Louer (Louen). Ze zou een oom Bart hebben en een Engelstalige tante Evelyn. School- en klasgenootjes waren Olga Boukamp en Conny (of Corry) van Kakerken. Vriendinnetjes van Melanie waren Maja Gerissen, Tiny Vennings, Elly Visserene.

Kent u Melanie of familieleden van haar, laat het ons weten, dan kunnen we hen in contact brengen met Peter uit Lille. Stuur uw reactie naar hartjebreda@bndestem.nl

Volledig scherm Het poëziealbum van Bredase Melanie, gevonden door Peter Oostvogels uit Lille (B). © Peter Oostvogels

