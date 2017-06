Hartje Breda: Het mooiste plekje van Sebastian Tilleman

“Op een relatief warme avond in maart, had ik afgesproken met mijn maten om wat te gaan drinken in de Ierse pub O'Mearas. Na het wegzetten van mijn fiets, nabij het standbeeld van Stadhouder Willem III op het Kasteelplein, ging ik te voet verder.

Ondanks dat ik al wel honderd keer hier heb gelopen, keek ik op en zag een uitzicht voor me alsof ik terug in de tijd was gegaan.

Een historisch zicht op het oude café ’t Tapperijke, de ijssalon (oude slijterij) en op de achtergrond, uiteraard, de Grote Kerk. De gezellige, warme ambiance van de lichtjes en de panden raakte me, sprak een gevoel van nostalgie aan.

Het onveranderlijke, historische karakter van Breda dat ons altijd blijft herinneren waar we vandaan komen, gemengd met de moderne evenementen en de constant uitdijende stadsgrenzen, die duiden op het verloop van de tijd en de toekomst. Dat maakt voor mij deze plek zo bijzonder.”

Wij Bredanaars staan onder meer bekend om ons gezonde chauvinisme. We hebben de mooiste stad, de mooiste toren, de leukste cafés, de mooiste en gekste voetbalclub, enzovoorts.

Maar Breda heeft natuurlijk nog veel meer fraais te bieden dan alleen de Grote Kerk, NAC en bier. We zijn razend benieuwd wat voor ú het mooiste plekje van de stad is. Dat hoeft niet per se een mooi gebouw of stukje natuurschoon te zijn. Misschien is voor u de speelplaats van uw kleuterschool wel het dierbaarste plekje. Of het hoekje waar u uw eerste zoen kreeg.

Eén keer in de week schenken we aandacht aan uw mooiste plekskes, op de website van BN DeStem, in de rubriek Hartje Breda.