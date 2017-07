Hartje Breda: eindelijk een natuurbad bij Belcrum Beach?

Podium Bloos en the­a­ter­werk­plaats Tiuri krijgen tonnen subsidie

20:38 BREDA - Podium Bloos en Stichting Theaterwerkplaats Tiuri in Breda krijgen een vierjarige subsidie van de provincie. Dat gaat voor het eerst op die manier, want voorheen kregen instellingen subsidie per jaar. Deze week hebben Gedeputeerde Staten besloten om aan 20 instellingen in totaal 2,4 miljoen euro subsidie te verlenen.