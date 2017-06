Hartje Breda: Bredase schoonmoeder is grootste fan van Jacques Herb

Kapper uit Brabant gevraagd voor haarstyling concert Celine Dion: 'Dit wordt mijn hoogtepunt'

19:31 BREDA - ,,Waarschijnlijk heb ik vrijdag al een klant ingepland staan, dus ik moet even kijken of ik wel tijd heb'', grapt de Bredase kapper Laurenz Mol. Woensdag benaderde het management van Celine Dion hem met de vraag of hij haar haar tijdens het concert in de Gelredome volgende week wilde doen. Een volmondig 'ja' was daarop zijn antwoord.