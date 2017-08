Haagh trekt opnieuw PvdA-kar in Breda

Breda: Turkse gemeenschap mag gaan bouwen

18:57 BREDA - Het zat al in de pijplijn, maar Yuksel Buyukcelik (47) is er niet minder blij om. De omgevingsvergunning is verleend voor de verbouwing van het voormalige politiebureau aan de Vlaanderenstraat in wijk Hoge Vucht in Breda-Noord tot Turks cultureel centrum. ,,We kunnen aan de slag, de definitieve goedkeuring is binnen.''