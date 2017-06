Groot protest tegen megastal Bavel, bewoners massaal aanwezig bij commissievergadering Breda

Drie insprekers deden hun verhaal, waaronder Bert Duijndam, secretaris van de Dorpsraad Bavel. Hij vroeg de gemeente op te komen ‘voor de belangen van de kwetsbare inwoners van het dorp’. Want de uitbraak van Q-koorts staat hen nog op het netvlies. En dan een recent rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).



Daaruit blijkt dat mensen die in een straal van een kilometer van geitenstal wonen een verhoogde kans op een longontsteking hebben. De actie kreeg ook jeugdige aanhang: de tienjarige Bavelse Milou Verhoof verzamelde handtekeningen vanwege haar broer Daan (17), die eerder leed aan een bacteriële infectie en daardoor zelfs een tijdlang in coma lag.



Gemeenteraadslid Merijn Scheifes (GroenLinks) stelde vragen aan het college over de megastal. Maar de vergunning intrekken, dat kan de wethouder niet zomaar doen op basis van het onderzoek van het RIVM. De studie zit volgens De Beer vol met onduidelijkheden: ,,Helaas is er geen helder advies wat voor ons voldoende kompas is om op te varen, niet alleen op gevoel maar ook in juridische zin.”