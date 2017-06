Groene trui BinckBank Tour is in Breda

Breda - Op zijn koersfiets en in vol ornaat rijdt de Vlaamse wielerlegende Eddy Planckaert het Bredase stadskantoor binnen. Daar overhandigt hij aan wethouder Paul de Beer het groene leiderstricot van de BinckBank Tour, die op 7 augustus van start gaat in Breda.

BinckBank is de nieuwe sponsor van de etappekoers door Nederland en België, die voorheen bekend stond als Eneco Tour. Daags voor Le Grand Départ, op zondag 6 augustus, worden de deelnemende ploegen gepresenteerd op de Grote Markt, vanaf 18.00 uur. “Voorafgaand zijn er onder andere jeugdwielerwedstrijden in de stad. Dat is de nieuwe aanpak van de gemeente, side-events organiseren om zo de maatschappelijke impact van een evenement te vergroten”, aldus De Beer, die dankzij de lerarenstaking zijn zoontje Ties heeft meegenomen, die trots de groene trui mag aantrekken.

Ambassadeur

Eddy Planckaert benadrukt het belang van koersen als de BinckBank Tour waar hij met de Nederlandse ex-coureur Maarten Tjallingii ambassadeur en ‘peter’ van is. “Naast de drie grote rondes van Frankrijk, Italië en Spanje moeten er ook dit soort wedstrijden zijn. Koersen, die niet alleen klimmers als Froome of Quintana, maar ook allroundrenners kunnen winnen.”

De organisatie van de ronde is verheugd dat ze voor de vierde keer in het bestaan te gast is in Breda. “En we hebben een contract afgesloten, waarin staat dat we ook de komende twee jaar nog in deze regio zullen komen”, meldt Rik Vandenbosch van organisator Golazo Sports.

De Ronde komt uitgebreid op televisie. “Voor het eerst hebben we een deal met zowel de VRT als de NOS over integrale uitzendingen van de etappes. Daarnaast zal ook Eurosport dagelijks verslag doen.”

Verkeersinfarct

Aan vorig jaar denkt Paul de Beer liever niet terug. Dankzij de wet van Murphy ontstond een waar verkeersinfarct in en rond Breda, toen op 20 september de tijdrit van de - toen nog - Eneco Tour werd gereden. NAC speelde die avond thuis tegen VVV en begon eerder dan normaal, om 18.30 uur. Door werkzaamheden lagen diverse wegen in de stad open en dan was er nog een zwaar verkeersongeval op de A59 ter hoogte van Terheijden, dat voor vertraging zorgde.