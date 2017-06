Gevaar drie maanden terug geconstateerd: Wanneer begint het herstel van die balkons?

De eerste urgentie was het veilig maken van de balkons, dat is gebeurd, zegt collega-woordvoerster Eva Boon. ,,Ik snap dat het voor de bewoners lang duurt, maar dit moet wel heel zorgvuldig gebeuren. We hebben offertes opgevraagd voor de herstelwerkzaamheden, die worden nu bestudeerd. Wat is de beste oplossing voor de constructie? Hoe zorgen we er voor dat de mensen zo min mogelijk overlast ondervinden? Dat nemen we allemaal mee.''



Moeten ze de woning verlaten? Boon gaat daar vooralsnog niet vanuit: ,,Maar ook dat wordt meegenomen.'' Niet onbelangrijk is ook het beeld van de flat, zegt ze. ,,Het moet er mooi gaan uitzien. Het heeft tijd nodig. Maar ik verwacht dat we in augustus kunnen beginnen.'' Wat de operatie, herstel van 320 balkons, gaat kosten? Ze kan er nog geen slag naar slaan.



Huurverhoging: ,,Nee. We willen de huur juist laag houden. De kosten moeten we uit onze begroting halen.'' In Brabantpark gaat het om de Agaatstraat, Jadestraat, Beverweg, Mgr. Leijtenstraat, Smaragdstraat en Turkooishof. En ook twaalf balkons in de Marconiestraat in Liniekwartier bleken later bij inspectie van alle panden uit de 'riskante bouwperiode' niet in orde.