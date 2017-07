Geparkeerde auto vliegt in brand aan Haagweg in Breda

De wagen stond geparkeerd in de parkeervakken. Voorbijgangers zagen rook uit de auto komen en belde de brandweer. Deze was snel ter plaatsen maar kon niet voorkomen dat de binnenzijde uitbrandde.



Later werd de motorkap met een grote schaar geopend om de accu los te koppelen zodat er geen stroom meer op de auto stond. De eigenaar kwam hierna aanlopen en werd opgevangen door de politie.



Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De auto werd getakeld door een berger.