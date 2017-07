Geld, hard- en softdrugs aangetroffen bij inval in woning Breda

'Breepark interessante gedachte voor nieuw trai­nings­com­plex NAC'

13:21 BREDA - In het debat over de verkoop van het NAC-stadion heeft zich ook eigenaar Henry Martens van het bedrijf Maver gemeld. Maver ontwikkelde Breepark, het vrijetijdsgebied aan de voet van de Bavelse Berg waar onder andere Decathlon en bioscoop Kinepolis is gevestigd.