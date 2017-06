Geen financieel meerjarenplan voor sociale woningbouw: 'Per jaar bekijken wat er nodig is'

In de voorjaarsnota, die gisteravond in de raadsvergadering werd besproken, is voor 2018 twee miljoen euro gereserveerd voor woningbouw. Voor de daaropvolgende jaren is nog geen budget uitgetrokken, tot onbegrip van zowel de corporaties als de fracties CDA en GroenLinks. Die partijen dienden zonder succes een motie in om voor de komende jaren 10,5 miljoen euro vrij te maken voor de bouw van betaalbare huizen.

600 woningen

,,We hebben het wel over sociale woningbouw, maar we realiseren helemaal niks'', aldus CDA-fractievoorzitter Peter Elbertse. ,,De corporaties willen wel, maar kunnen niets. Ze geven aan dat ze maximaal 600 woningen kunnen realiseren, dan houdt het op. Dat weet de wethouder ook. Ze hebben een financieel commitment nodig om plannen te kunnen maken. Als dat er niet komt, kunnen ze niet verder. In andere steden kunnen ze wel meerjarenplannen maken, maar hier kan dat blijkbaar niet.''

Wethouder Patrick van Lunteren (SP, woningbouw) bleek daar niet gevoelig voor. ,,De gedachte dat wij er geen geld insteken, werp ik verre van mij. Zo werkt het nu eenmaal in de woningmarkt. De komende jaren zal er ook geld nodig zijn, vanwege grondaankopen, vanwege stimulering. Als we er nu een bedrag neerzetten, is het een wassen neus. Per jaar bekijken we met de corporaties wat nodig is.''