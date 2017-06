Geen afvalcontainers onder de grond in Teteringen? Dan tijdelijk er boven

De Langelaar in Teteringen, een straat zoals zoveel andere. Veel doorgaand verkeer, maar verder valt de straat vooral op door het vele groen. Met bomen, struiken en hier en daar zelfs een groenstrookje in de middenberm van de weg. Voor wie rustig wil wonen een ideale plek. Dat dacht ook het echtpaar Adri en Monique Meijdam-Sadee. Maar die droom werd wreed verstoord toen vorig jaar de gemeente Breda bekendmaakte op de groenstrook pal voor hun deur twee ondergrondse afvalcontainers aan te leggen. Bedoeld voor de buurtbewoners om daar hun restafval in te gooien. Adri en Monique, die er zelf liever het zwijgen toe doen, waren bepaald not amused toen ze van het plan hoorden. Zeker niet toen ze ook nog eens een fotomontage onder ogen kregen hoe het er uit zou gaan zien. Ze besloten het er niet bij te laten zitten en tekenden protest aan.

In eerste instantie bij een onafhankelijke bezwarencommissie waar burgers met klachten over het gemeentelijk beleid terecht kunnen. Maar hun bezwaren werden aan de kant geschoven. Het stel liet zich echter niet uit het veld slaan en besloot nog een stapje hogerop te gaan. Ze maakten bezwaar bij de Raad van State.

Omdat het stel koste wat kost wilde voorkomen dat de afvalcontainers al zouden worden aangelegd terwijl de zaak nog onder de rechter was, werd besloten een spoedprocedure te beginnen. Vandaag zou de zitting plaatsvinden. Zou, want de zitting is op het laatste moment uitgesteld.

De gemeente is bereid met de aanleg ervan te wachten totdat de Raad van State er een definitief oordeel over heeft geveld. En dat kan nog wel een maandje of tien duren. Voorlopig trekken Adri en Monique dus aan het langste eind. De toekomst zal uitwijzen of de overwinning geen pyrussoverwinning is. Want de gemeente kondigde ook al aan dan maar een tijdelijke afvalcontainer bij hen voor de deur te plaatsen. Bovengronds, dus nog beter zichtbaar.