Gaat Breda Live door? Buurt vraagt rechter om vergunning in te trekken

Zo zien de lofts in het voormalige Bredase klooster eruit

28 juni BREDA - Samenleven. Dat is wat al jaren gebeurt in het klooster aan de Oranjeboomstraat in Breda. In de twintigste eeuw door zusters, daarna door dak- en thuislozen van Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) en nu wonen er samen twintigers en dertigers in de vijftien kloosterlofts en kapelwoning.