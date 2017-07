Fraai boekje voor en over de Bredase wijk Heuvel

Wethouder Marianne de Bie en Erwin Hoek, voorzitter van de wijkraad, krijgen de eerste exemplaren van het boek vol foto's en plattegronden.



De Gouden Cirkel is met dit project begonnen vanwege haar twintigjarig bestaan. Ze organiseert de komende vijf jaar telkens symposia waarin wijken van Breda onder de loep worden genomen. ‘We onderzoeken hun ruimtelijke kwaliteit in relatie tot het belang van het cultureel erfgoed’, valt in het boek te lezen, dat een weergave is van de voordrachten tijdens het symposium over Heuvel.



Dat ‘De Heuvel’, zoals het in de volksmond heet, als eerste aan bod komt, is een logische keuze, vindt voorzitter Frans van Hoogenhuyze: “Het is een van de pareltjes van Breda en was na de Tweede Wereldoorlog een van de eerste nieuwe wijken, die in ons land gebouwd werden. Heuvel stond voor de start van een nieuwe tijd.”