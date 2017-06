Foutje ontdekt: Pleun uit Breda alsnog geslaagd voor havo-examen

"Ontzettend jammer aangezien de rest van haar cijferlijst goed was. Zo had ze onder meer een 9 voor Nederlands en een 9 voor Engels”, vertelt moeder Yvonne Floren. "Pleun is gelijk naar school gegaan om een herkansingsformulier op te halen. Natuurlijk baalde ze. Maar ik zag voornamelijk strijdlust bij mijn dochter.”

Pleun geeft toe dat ze twijfelde over of ze geslaagd zou zijn. "Wiskunde is mijn probleemvak. Maar als je gebeld wordt dat je het niet gehaald heb, baal je toch. Ik dacht nog: ‘potverdorie die drietiende punt kost me straks een jaar’.

Donderdagochtend kon Pleun haar examen inzien en wat bleek. Drie punten waren niet meegenomen in de berekening. Bij een vraagstuk kon je voor zowel deel A als deel B drie punten krijgen. "Beide had ik goed. Maar in plaats van 6, stonden er 3 punten in de kantlijn. En die punten worden opgeteld voor de eindscore. Dan maakt het niet uit hoe vaak je dit nakijkt. De uitkomst blijft onjuist”, aldus Pleun.

Dit waren net de drie punten die ze nodig had om haar diploma te behalen. "Mijn wiskundedocent vond het erg vervelend.” Alles werd in werking gezet. De onderwijsinspectie werd gebeld, beide correctors moesten samenkomen voor een nieuwe analyse en slechts enkele uren later kreeg Pleun het verlossende woord. Ze was toch geslaagd.

"Natuurlijk was ik toen opgelucht. Ik heb vriendinnen uitgenodigd om het alsnog te vieren. De volgende ochtend ben ik naar school gegaan om mijn cijferlijst op te halen. Ze boden me hun excuses aan en een bos bloemen”, aldus Pleun.

"We zijn blij dat de fout op tijd is geconstateerd. Wij sporen leerlingen aan altijd hun werk te komen inzien. Ook bij mensen die definitief gezakt zijn. Het herkansen van een vak, kan namelijk een vak schelen het jaar erop. In het geval van Pleun heeft het goed uitgepakt. Zowel de docent als de tweede corrector had de fout niet gezien. We zijn erg blij dat ze geslaagd is”, aldus Gijs van Wijlen, rector van het Onze Lieve Vrouwecollege in Breda.

Yvonne: "We nemen het de school of docenten niet kwalijk. Mensen maken nu eenmaal fouten. Maar met dit verhaal willen we wel leerlingen het advies meegeven dat je altijd je examen goed moet nakijken. Niet alleen de antwoorden, maar ook de puntentelling.”