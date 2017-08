Fotograaf en juylid Maarten Corbijn geeft zijn 'eerlijke, kritische mening' bij corso Zundert

De enorme organisatie in Zundert, met draaiboeken, juryformulieren, verbaasde Corbijn. ,,Het jureren is daardoor een kunst op zich. Je kijkt naar originaliteit, vorm, modelgebruik. Daardoor kun je een evenwichtig oordeel vellen. Het gaat niet alleen om de eerste indruk'', legt hij uit. ,,Zo had je bijvoorbeeld de kubistische benadering van speelse vossen. Die wagen zat qua vlakverdeling zo goed in elkaar.''



De wagen eindigde uiteindelijk op een achtste plaats; het ontwerp greep te veel terug op het dierenthema, vond de jury. Die was het afgelopen jaar trouwens behoorlijk kritisch. 'Echte vernieuwers moeten we met een zaklicht zoeken'. En: 'Er moet meer diepgang, meer experiment in de ontwerpen zijn' stond in het jury-rapport. Het viel Corbijn trouwens op, zegt hij, dat iedereen het juryoordeel respecteert. Zelfs verliezers accepteren de uitslag zonder enige wanklank.