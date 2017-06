Fort Oranje niet zomaar verleden tijd

AnalyseZUNDERT - Een jaar trekt de gemeente Zundert ervoor uit om de 624 bewoners van Fort Oranje elders te huisvesten en tot definitieve sluiting over te gaan. Tot die tijd mogen er geen nieuwe gasten worden ontvangen in Rijsbergen. Maar of het belastende dossier genoeg is?

Burgemeester Leny Poppe-de Looff klinkt strijdvaardig en dat is ook zo. De gemeente is het volkomen zat. Haar Bredase collega Paul Depla verwoordde het op zijn eigen onnavolgbare wijze. ,,Never nooit meer Fort Oranje", zei hij tijdens de persconferentie.

Maar er vloeit nog veel water door de Weerijs voordat het 'gevaar' echt geweken is. De familie Engel laat zich niet zonder slag of stoot van haar perceel in Rijsbergen verdrijven. Vader Cees Engel heeft dat in het verleden bewezen. De voormalige huisjesmelker werd in 2007 door de gemeente Rotterdam voor een kleine 14 miljoen euro uitgekocht.

Rotterdam kocht 110 woningen die veelal in slechte staat verkeerden. Engel verhuurde kamers tegen woekerprijzen. Hij was a pain in the ass van de gemeente Rotterdam. Die wilde al jaren van hem af. Maar Engel vloog pas weg toen de buidel werd getrokken.

Tot grote schrik van de gemeente Zundert daalde Engel daarna neer in Rijsbergen, waar hij de van oudsher omstreden camping Fort Oranje overnam.

Criminele vrijplaats

Anno 2017 is Fort Oranje landelijk bekend van de tv-serie op SBS6. Het beeld dat Nederland van de camping kreeg, was bepaald niet rooskleurig. De landelijke politiek zag in Fort Oranje het sprekende voorbeeld van een criminele vrijplaats.

Demissionair minister Lodewijk Asscher nam tijdens een bezoek aan de camping het woord crimineel ook in de mond en riep op tot sluiting. Engel eiste tevergeefs een rectificatie bij de rechter. Maar Engel verliest niet altijd. Eerdere pogingen om Fort Oranje te sluiten of hard aan te pakken, zijn juridisch gestrand. Vader en zoon kennen de wet en weten de zwakke plekken feilloos te vinden. Ze weten donders goed wat hun rechten zijn.

De Nederlandse wetgeving voorziet in talloze manieren om afzonderlijke criminelen aan te pakken, maar een camping of bungalowpark als geheel niet. Daar zitten immers ook onschuldige gezinnen met kinderen.