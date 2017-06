Fort Oranje-eigenaar Cees Engel eist zijn bezit terug

Hoewel de jurist er van overtuigd zegt te zijn dat de gemeente Zundert met de overname haar boekje fors te buiten is gegaan, heeft hij twijfels over de uitkomst van de aangekondigde rechtszaken. ,,Ik heb weinig vertrouwen in de rechtbank Breda. Het verleden heeft uitgewezen dat die niet op de hand is van Fort Oranje. Wat dat betreft koester ik weinig illusies. Maar er is altijd nog de mogelijkheid van hoger beroep.’’

Volgens Pols is de uitkomst van de rechtszaken niet alleen voor Fort Oranje van belang, maar voor veel meer campings en recreatieparken in Nederland waar problemen spelen. ,,Als de overheid hier mee weg komt en deze overname niet wordt teruggedraaid, dan is het hek van de dam. Dan worden er straks veel meer parken gesloten. Of beter gezegd onteigend, want dat is het. De overheid kan dan zomaar jouw bezit afnemen.''