Fort Oranje: Altijd in gevecht met het gezag

Zoon Jan (42) en vader Cees (73) Engel weten hoe ambtenaren en bestuurders over hen denken. ,,De overheid kotst ons uit, vindt ons paria's, ondernemers zonder moraal. Zal me een zorg zijn. Ik heb van mijn vader geleerd me niks aan te trekken van wat anderen over je zeggen. Werkt heel bevrijdend.'' Cees knikt instemmend.

Twee dagen voordat hij bekendmaakt zijn verzet tegen de overheid op te geven en Fort Oranje zelf te sluiten, zit hij met zijn zoon achter de receptie van Fort Oranje. De administratie ligt opgestapeld in kartonnen dozen, verspreid door het kantoortje. Het interieur oogt chaotisch, zoals veel op het verwaarloosde 'recreatieoord'.

Profiel

De wat afwezig ogende eigenaar eet zijn boterhammen aan de balie op. ,,Weet je wat het is?'', zegt hij ineens met zijn zachte maar heldere stem, ,,wij passen niet in een bepaald profiel. Dat wordt alleen maar erger. Profielen worden nu gemaakt op basis van big data. De menselijke maat is helemaal weg.''

Jan verblijft deze week in Rijsbergen om zijn vader bij te staan. Dat doet hij al jaren. Hij helpt hem in de strijd tegen de overheid, maar ook met alledaagse klusjes. Aan de lopende band melden zich bewoners aan de balie, veelal arbeidsmigranten, maar ook Nederlanders. Ze komen gas en elektriciteit afrekenen of de post halen.

Een klusjesman vertelt dat hij net een groep Bulgaarse en Roemeense huurders uit het zwembad heeft gestuurd. ,,Ze waren hun kleding en zichzelf aan het wassen.'' Cees haalt zijn schouders op. ,,Ach, dat kan toch wel.'' Jan corrigeert: ,,Nee pa, dan wordt het water vies en vuil.''

Demonstratief

Het typeert de ogenschijnlijk demonstratieve houding van de bejaarde eigenaar. Jan: ,,Hij ziet dingen net anders, vaak heel praktisch, maar hij mist overzicht. We hebben hem laten onderzoeken door een rechtspsycholoog. Hij is autistisch. Dat compenseert hij met zijn hoge intelligentie. Zo kan hij toch functioneren. Maar door zijn gedrag valt hij buiten alle kaders.''

Cees hoort de analyse aan zonder een spier te vertrekken. Dan glimlacht hij en vraagt met een cynische ondertoon: ,,Hoezo?'' Niet iedereen snapt de humor van Cees, zegt Jan: ,,Dat heeft ook geleid tot miscommunicatie met ambtenaren en politie, onder wie onze speciale wijkagent voor Fort Oranje. Die noemen wij ontwijkagent, want hij helpt ons nooit.''

Veel gezagsdragers ergeren zich mateloos aan de ondernemer met zijn onorthodoxe gedrag en handelen. Burgemeester Leny Poppe-de Looff van Zundert verwoordde het tegenover deze krant zo: ,,Je weet nooit wat je aan Cees hebt. Is hij serieus of speelt hij toneel en houdt hij zich bewust van de domme?''

Buitenbeentje

Buitenbeentje Cees (1944) wordt in Utrecht geboren in een gezin van academische ouders. Vader is directeur van het Centraal Instituut Voeding en Voedselonderzoek, onderdeel van TNO. Cees treedt in zijn voetsporen. Hij promoveert na het gymnasium aan de Universiteit van Utrecht als biochemicus.

Dr. Engel werkt eerst bij Naarden Chemie en later bij Van Nelle in Rotterdam. Daar houdt de voedseltechnoloog zich bezig met de ontwikkeling van bekende poedertoetjes als Saroma en Bourbon. Behalve wetenschapper is Cees koopman. Als student kocht hij al de woning van zijn hospita: ,,Ik dacht, ik kan beter zelf huur gaan vragen.''

Rond zijn 40ste maakt hij van zijn hobby zijn beroep. Hij geeft een veilige, maatschappelijk gerespecteerde en goed betaalde baan op en stort zich in de wondere, schimmige vastgoedwereld van Rotterdam. Waarom in hemelsnaam? ,,Ik wilde wat voor mezelf doen.''

Jan: ,,Het was de tijd van leegloop in Rotterdam. De gemeente deed niks, maar pa kocht op veilingen pandjes op van vertrokken particulieren.''

Schande

Engel Vastgoed aan de Beukelsdijk heeft op het hoogtepunt zo'n duizend huurders: veelal immigranten, verslaafden en sociale probleemgevallen aan wie Cees geen moeilijke vragen stelt. Net als later op Fort Oranje spreekt de gemeente schande van de mensonterende leefomstandigheden in de verwaarloosde huurwoningen. ,,Onder aanvoering van de PvdA-maffia en beleidsambtenaren kwam de gemeente in actie. Ineens kreeg pa geen hypotheken meer, terwijl de banken er eerst scheutig mee waren. Zo gaat dat in die wereld.''

In Rotterdam gaat ook het verhaal dat Engel criminelen faciliteert, al dan niet onder druk. De krottenkoning wordt in 1997 veroordeeld tot een celstraf voor het toestaan van georganiseerde wietteelt in zijn huurwoningen. De intellectueel overleeft de negen maanden opsluiting met gemak.

Door zijn autistische aard, vermoedt Jan: ,,Ik kwam elke week op bezoek omdat ik de zaak draaiende moest houden. Dan zei hij steeds: Jan, het is hier toch zo fijn. Hier kun je tenminste ongestoord werken.'' Uiteindelijk koopt de gemeente Rotterdam Engel voor 14 miljoen euro uit.

Fort Oranje

Volledig scherm Cees en Jan Engel op Fort Oranje. Foto: Joyce van Belkom/Pix4Profs © Joyce van Belkom De ondernemer stort zich in 2002 meteen in een nieuw vastgoedavontuur dat hem op ramkoers zal brengen met het gezag: hij koopt camping Fort Oranje in Rijsbergen. De vraag is of Engel vrijwillig handelt. Zijn advocaat Jeroen Pols vertelde eerder in deze krant dat Cees de camping eigenlijk helemaal niet wilde kopen, maar daartoe werd gedwongen door criminelen uit de Randstad. Vrijdenker Cees zou geen weerstand hebben kunnen bieden.



Fort Oranje ontwikkelt zich met Engel aan het roer tot een wetteloze vrijstaat, een sociaal afvalputje voor kanslozen en arbeidsmigranten waar criminelen het soms voor het zeggen lijken te hebben. De eigenaar wordt mishandeld en afgeperst, onder anderen door criminele leden van een motorbende. Voor de overheid is het steeds de vraag: doet Engel alles uit winstbejag, profiteert hij mee en is het kwade wil, of is hij de regie gewoon kwijt?



De geschiedenis herhaalt zich. Op Fort Oranje heeft Cees structureel bonje met de overheid. Als puber vroeg Jan het zich al af: ,,Waarom doet mijn vader dit steeds? Maar later leer je de overheid zelf kennen. Dan zie je hoe ze hem onterecht afschilderen als crimineel. Die karaktermoord raakt me diep in mijn hart.''

Voetsporen

Jan is in de voetsporen van zijn vader getreden. Hij volgde met succes de studie werktuigbouw aan de hts in Rotterdam, maar stapte daarna bij Cees in het vastgoedbedrijf. Nu is hij samen met zakelijk partner en huisjurist Jeroen Pols eigenaar in Bremerhaven van een bijzondere vastgoedportefeuille.

Hun bedrijf exploiteert vijftig ramen in de prostitutiebuurt. ,,Niet bewust voor gekozen, kwam zo op onze weg.'' Jan ziet de parallellen: net als zijn vader werkt hij langs de randen van de maatschappij: ,,Ik heb daar geen moeite mee. Volgens een Duitse politiek-filosoof komen juist uit de rafels van de samenleving alle vernieuwingen. Misschien zijn wij wel avant-gardisten!''

Moraal

Kom bij de Engels niet meer aan met verhalen over moraliteit. Jan: ,,Die ben ik zo beu. Wie bepaalt wat de moraal is? De overheid soms? Zij laat kanslozen in de steek en stuurt ze naar ons, als last resort. En dan schreeuwt ze dat wij geld verdienen aan de ellende van anderen. Hoe durven zulke hypocrieten ons de maat te nemen? Ik zeg niet dat we weldoeners zijn, maar wij geven die mensen tenminste onderdak.''