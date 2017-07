Fileleed A27: Breda - Utrecht bovenaan de nationale file top 10

Perrongeluk: De boer en zijn liefde voor de dieren

11:47 Of hij zijn telefoon even bij me op kan laden. Het treinverkeer voorspelt weinig goeds, hij zou graag willen kunnen bellen. ,,Ik kom nu uit school in Utrecht", legt hij uit. ,,Mijn ouders zijn met vakantie, dus ik heb de verantwoordelijkheid over de boerderij. Ik moet de koeien vanmiddag echt weer melken."