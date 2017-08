File op A58 na ongeval bij Bavel

Oproep Hartje Breda: Wat zijn uw herinneringen aan de verdwenen scheidingsbeuk van het Mastbos?

Vindt u het ook zo erg dat de schitterende scheidingsbeuk in het Mastbos niet meer onder ons is? Het meer dan 250 jaar oude natuurwonder was zo ziek en door een reuzenzwam verzwakt dat Staatsbosbeheer hem heeft moeten kappen. Dat gebeurde op woensdag 30 augustus 2017, om 07.30 uur 's ochtends, zeer toepasselijk in de regen en onder een donkere hemel.