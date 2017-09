Figuranten brengen samenspel rond de wagen

Vivi van Aert van buurtschap Veldstraat: "Onze wagen komt dit jaar met 33 figuranten, allemaal mannen. De wagen heet 'Troep', en de figuranten beelden soldaten uit. Maar het ontwerp is een soort 'mindfuck', het zet je continu op het verkeerde been. De wagen gaat van heel dreigende kleuren naar hartstikke rose. De soldaten zien er ook heel dreigend uit, ze schieten, maar dan met knuffels of een bellenblaas. Hun attributen kloppen dus niet met hun uitstraling. De muziek die we daarbij gekozen hebben, past daar heel goed bij. Die varieert ook van heel dreigend naar frivool. Wat doet die tegenstelling met je hersenen, die vraag willen we met de wagen uitdragen. We hebben voor mannen gekozen, omdat die driegender overkomen waardoor het contrast groter is."