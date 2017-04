Fietsfanaat kijkt niet op 'n euro

Een nieuwe fiets mag tegenwoordig wat kosten: gemiddeld zo'n 1.000 euro. Waar komt deze populariteit vandaan?

Dat de elektrische fiets, ook wel bekend als de e-bike, in trek is, weten we al langer. Maar dat de gemiddelde prijs voor een nieuw gekochte fiets boven de 1.000 euro uitkomt, is nieuw. En dat komt grotendeels door de e-bike. Zo was in 2007 6 procent van de nieuw gekochte fietsen een elektrische fiets. Vorig jaar was dat 29 procent. En dan moet je toch wel snel denken aan ongeveer 2.000 euro per fiets, aldus Maarten Otten van Louis van Dijk Fietsen uit Breda. ,,Er is steeds meer interesse in de e-bike. Het assortiment wordt ook steeds breder. Zo is er nu ook de speed pedelec die tot 45 kilometer per uur kan.''

De e-bike wordt dan ook veel voor werk gebruikt. Zo ook door de Bredase wethouder Paul de Beer. ,,Als ik een afspraak in de stad heb, pak ik de e-bike. Dat schiet lekker op, want met de fiets kost vaak minder reistijd.'' De Beer pakt ook steeds vaker de e-bike voor afspraken buiten de stad, zoals naar Etten-Leur. ,,Het is fijn om even beweging te hebben in plaats van heel de dag achter een bureau te zitten.''

Bij Hopmans Fietsgigant in Bergen op Zoom zien ze ook steeds meer mensen de auto inruilen voor een elektrische fiets. ,,Dat zijn wat duurdere fietsen dus die verkoop je minder, maar al met al mogen wij niet klagen.'' Naast de e-bike, verkoopt Hopmans ook (elektrische) mountainbikes. Maar vooral de racefietsen zijn populair. ,,Je moet dan wel denken aan fietsen van gemiddeld 1.500 euro per stuk.''

'Een slot op een racefiets is vloeken in de kerk'

Met 25.000 kilometer per jaar kunnen we Barry 't Hoen (42) wel een fietsliefhebber noemen. Dagelijks rijdt hij van zijn woonplaats Willemstad naar Strijen, waar hij werkt als fysiotherapeut. ,,Dat is zo'n 44 kilometer per dag. Dat doe ik nu veertien jaar, dus dan ken je de route wel. Meestal neem ik een weg of dijk extra.''

't Hoen slaat geen dag over op de fiets. In het weekend fietst hij namelijk ook nog recreatief. Hij merkt met name op die momenten dat fietsen populairder is geworden. ,,Je ziet meer fietsers op de weg. Het wielrennen heeft een spurt genomen, maar je ziet met name veel ouderen op een elektrische fiets.'' Hij merkt dat er weleens onvrede is tussen wielrenners en gewone fietsers, maar daar trekt hij zich niets van aan. ,,Ik vind het juist goed dat mensen bewegen.''

Of 't Hoen het een dure hobby vindt? ,,Je kan het zo gek maken als je zelf wilt. Ik rijd een fiets van 2.500 euro, maar je hebt ze ook van 10.000 euro.'' Toch is dit al zijn zesde fiets. Dat komt onder andere door diefstal. ,,Sindsdien zet ik 'm overal binnen. Ook bij mijn werk in de praktijk of als ik bij patiënten op bezoek ga. Ik hoor namelijk regelmatig dat racefietsen worden gestolen. En tja, een slot op je racefiets is vloeken in de kerk.''

Volledig scherm Lucien van Zundert uit Breda is een fietsfanaat. Momenteel rijdt hij een fiets die van Robert Wagner, renner bij Team LottoNL-Jumbo, is geweest. © ron magielse / pix4profs

'Nieuwwaarde van mijn fiets: 8.000 à 10.000 euro'

Lucien van Zundert (55) uit Breda is wielerfanaat in hart en nieren. Hij rijdt een fiets die van Robert Wagner, renner bij Team LottoNL-Jumbo, is geweest. ,,Die heeft een nieuwwaarde van 8.000 à 10.000 euro, maar ik heb 'm kunnen kopen voor 4.700 euro.''

De fiets is nu een of twee jaar oud en Van Zundert heeft er net nieuwe wielen onder laten zetten. ,,Het is een bijzondere fiets, maar het heeft wel een risico. Die renners gaan met zo'n tachtig kilometer per uur op de kasseien naar beneden. De fiets lijdt dan wel veel.'' Maar dat vindt de Bredanaar niet erg. Naar eigen zeggen rijdt Van Zundert altijd fietsen die aan de bovenkant van de markt zitten, maar daar doet hij dan zes tot acht jaar mee. Daarna verkoopt hij ze door.