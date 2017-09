Fietser geschept op kruising in Breda, slachtoffer moet naar het ziekenhuis

'Eindelijk'; natuurherstel Markdal gaat inspraak in

31 augustus BREDA - De herinrichting van het Markdal gaat de inspraak in. Een belangrijke stap op weg naar nieuwe natuur in het 7 kilometer lange stroomgebied van de Boven Mark, dat zich uitstrekt van de Duivelsbruglaan in Breda tot aan de Belgische grens in Alphen-Chaam. Er gingen jaren aan voorbereiding aan vooraf.