Festival Redhead Days gaat Breda verlaten

Hartje Breda: Jack en Rose vechten om Titanic-deur

15:40 ,,Ken je die scene uit Titanic? Dat Jack en Rose op die drijvende deur liggen en dat Jack zichzelf opoffert?”, vraagt Dennis Dellemann. Samen met zijn team Emissive Games neemt hij deel aan de allereerste BUT Game Jam!, onderdeel van het BUT Film Festival en in samenwerking met de NHTV.