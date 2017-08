Feest voor 20 jaar Alphen-Chaam, inwoners ontvangen binnenkort uitnodiging

ALPHEN-CHAAM - De gemeente Alphen-Chaam viert in alle kernen het 20-jarige bestaan van de gemeente. In september en oktober worden er zogenaamde burgeravonden gehouden in de vier kernen: Alphen, Chaam Galder/Strijbeek en Ulvenhout AC/Bavel AC.

Inwoners ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de bijeenkomst in de eigen kern en worden gevraagd zich aan te melden. De bijeenkomsten staan in het teken van ‘samen vieren, samen bouwen.’ ,,Tijdens de avond blikken we terug op 20 jaar Alphen-Chaam en kijken we ook graag naar de toekomst. We horen tijdens de avonden graag van onze inwoners hoe we onze kernen nog mooier, beter en leefbaarder kunnen maken in de komende jaren. Natuurlijk staan we ook stil bij het 20-jarige bestaan van de gemeente. Inwoners krijgen na afloop van de avond een attentie aangeboden. Wie jarig is, trakteert immers'', aldus een woordvoerster van de gemeente.

Mobieltje

Inwoners wordt gevraagd een mobiele telefoon mee te nemen naar de burgeravond. ,,Waarom? Dat laten we nog even in het midden. Voor inwoners die niet beschikken over een mobiele telefoon regelt de gemeente een alternatief.'' De gemeene Alphen-Chaam (10.040 inwoners) is op 1 januari 1997 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Alphen en Riel (het dorp Riel ging over naar de gemeente Goirle), Chaam en Nieuw-Ginneken (zuidelijk deel).

Waar, wanneer en hoe laat?

Maandag 25 september in het Chaamsche Wapen voor inwoners uit Chaam. Maandag 2 oktober in MFA De Leeuwerik voor inwoners uit Galder en Strijbeek. Woensdag 4 oktober in CC Den Heuvel voor inwoners uit Alphen. Maandag 9 oktober in Koetshuis Anneville voor inwoners uit Ulvenhout AC en Bavel AC. Iedere avond start om 19.00 uur en eindigt omstreeks 22.00 uur. Inwoners kunnen zich tot en met 17 september aanstaande aanmelden via burgeravonden@alphenchaam.nl.

Eenmalig bedrag

Het gemeentebestuur wil creatieve ideeën van haar inwoners in dit jubileumjaar extra ondersteunen en stimuleren. Om die reden is besloten om eenmalig een bedrag van 50.000 euro vrij te maken uit het Fonds Kwaliteitsverbetering.

Om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen gelden een aantal criteria en randvoorwaarden. De ideeën voor projecten die vanuit de bevolking worden aangedragen dienen gericht te zijn op het verbeteren van de kwaliteit van het wonen, werken en recreëren in de gemeente Alphen-Chaam.

Het is uiteindelijk aan het college van B en W om een besluit te nemen over de toekenning van financiële middelen. Ideeën kunnen in de periode van 1 september 2017 tot en met 31 oktober 2017 bij de gemeente worden ingediend. Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2018 wordt het winnende projectidee of worden de winnende projectideeën bekend gemaakt.