Europese drukte rond hockey ParaGames in Breda

Reportage 40 jaar Haagse Beemden: 'Een wijk om trots op te worden'

10:20 BREDA Het was enkel uitgestrekt landschap van natte beemden. Maar nu, veertig jaar later, herbergt de Haagse Beemden zo'n 27.000 inwoners. Er is veel liefde voor de wijk, maar de wijk richt ook de ogen op de toekomst: ,,We moeten af van het slechte imago". Morgen houdt de jubilerende wijk een festival.