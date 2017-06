Eis: 25 jaar voor moord in Molenschot

BREDA - Sooi de C. moet 25 jaar de cel in. Dat eiste officier van justitie Greetje Bos vanochtend bij de rechtbank in Breda. De C. wordt verdacht van de moord op Hugo van Houten.

Van Houten (27) werd op 17 augustus 2015 doodgeschoten vlakbij camping Linberg in Molenschot. Zowel Sooi de C. als Hugo van Houten was in het verleden lid van motorclub No Surrender. Daarnaast zouden allebei zich ook met criminele activiteiten bezighouden.

Zo werd De C. na de moord in Belgïe gepakt in een drugslab in Merksplas, vlakbij Hoogstraten. Mogelijk was Van Houten daar ook bij betrokken. De politie heeft daar altijd een motief gezocht.

De C. heeft zich altijd op zijn zwijgrecht beroepen. Hij zei vandaag alleen dat hij niet bij de moord was betrokken.

,,Ik heb Hugo van Houten niet doodgeschoten.''

Rennen voor zijn leven

Getuigen die werkten op de vliegbasis Gilze-Rijen, vlakbij de plaats waar het gebeurde, vertelden de politie dat Hugo van Houten letterlijk moest rennen voor zijn leven. Hij keek daarbij zelfs een paar keer achterom, de schutter in de ogen. ,,Hij is afgeschoten als een hond'', zei Bos.

Bos ageerde in haar requisioir nadrukkelijk tegen alle georganiseerde misdaad in Brabant. ,,In de laatste jaren is er bij drugs een toename van de verharding. Er wordt meer gemoord dan ooit tevoren.''