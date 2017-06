'Eén uur om ons hard te maken voor de kwaliteit van het onderwijs'

Vrijwel alle basisscholen in Breda, Oosterhout en omstreken sloten zich dinsdagochtend aan bij de landelijke actiedag van het primair onderwijs. Ze begonnen een uurtje later. Met de actie vragen de scholen aandacht voor de hoge werkdruk en het achterblijvende salaris. Een kijkje tijdens de actie bij de Bredase basisschool De Liniedoorn.

Dinsdag. Iets voor half negen. Stuiterend met een voetbal komt Abdihakin (8) met zijn moeder aan bij basisschool De Liniedoorn in Breda. Even kijkt Abdilhakin vreemd op. ,,Er is niemand", ziet hij het lege schoolplein. Om zich dan te realiseren. ,,O ja, de staking. Vergeten!"

Binnen in school heerst intussen een ongebruikelijke rust. Waar de gangen zich gewoonlijk vullen met kinderstemmen, zitten nu in alle stilte in verschillende lokalen docenten achter hun computer. Een uurtje duurt de actie van het primair onderwijs. Om half tien beginnen de lessen in De Liniedoorn weer. ,,Tot die tijd werk ik aan de evaluatie van het groepsplan", zegt Mireille Willemen van groep 3. Daar was ze maandagavond al aan begonnen. ,,Maar nee, het is nog lang niet af."

Werkdruk

Daar zit 'm precies de kneep, zegt directeur Vera van Steen. En dat is ook de reden waarom de docenten van haar school beslisten om het stakingsuurtje te benutten voor extra werk. Demonstratief. Om zo te laten zien dat de werkdruk van leerkrachten enorm groot is.

Geen van de twintig medewerkers van De Liniedoorn is na schooltijd klaar met het werk. Integendeel. Zelden komt het voor dat een leerkracht bij thuiskomst even lekker op de bank kan gaan zitten. Leerplannen moeten worden bijgewerkt, leerlingvolgsystemen ingevuld, oudergesprekken voorbereid, lessen nagekeken, rapporten gemaakt. En zo gaat het maar door.

Kleiner team

Kinderen komen later aan op school. Van Steen: ,,Onze school is klein. We tellen zo'n 120 leerlingen. Maar we moeten precies hetzelfde werk doen als heel grote basisscholen. Maar dan wel met een kleiner team. Dat maakt dat de werkdruk erg hoog ligt."



De Liniedoorn is een 'onderwijskansenschool'. Ruim 83 procent van de kinderen heeft een niet-westerse achtergrond. Dat betekent weliswaar dat er twee extra onderwijsassistenten zijn aangesteld. ,,Maar het levert ook heel specifieke andere problemen op."



Met de taal, met het contact met ouders, de culturele verschillen. ,,En met trauma's", vult leerkracht Judy Goossens aan. Een groeiend aantal leerlingen heeft een vluchtelingenachtergrond. ,,Daar ben je als leerkracht niet op voorbereid. Maar je moet er wel mee omgaan." De soms heftige verhalen in eigen tijd verwerken.

A chtergebleven salariëring

Toch? ,,Ja, ondanks de werkdruk, ondanks dat we steeds meer taken moeten doen met minder mensen. Dat, onder meer door de achtergebleven salariëring, er een tekort is aan invallers, aan nieuwe docenten, hebben we even geaarzeld om te staken", zegt Van Steen. ,,Het past niet bij ons. We willen de kinderen niet duperen." Maar: ,,We hebben het over een uurtje", voegt Bart Heijne toe. ,,Eén uur om ons hard te maken voor de kwaliteit van het onderwijs."

Heijne is medewerker communicatie bij INOS, het bestuur van 28 katholieke basisscholen en scholen in het speciaal onderwijs in Breda en omgeving. Bovenal is hij leerkracht van groep 4 van Sinte Maerte in Princenhage. Een basisschool met weer heel andere problematiek. ,,Wij tellen tussen de 600 en 700 leerlingen", zegt hij.

Passend onderwijs

De klassen zijn groot. De druk is, vooral sinds de invoering van het Passend Onderwijs, enorm toegenomen." Er zijn veel meer kinderen in klas die extra aandacht vergen. Aandacht die niet tegelijk aan een ander kind kan worden gegeven.

Terwijl hij verder vertelt, wordt rond 9.15 uur keer op keer aan de bel van De Liniedoorn getrokken. Een moeder. Of haar kind toch niet al de school in kan? Ze moet werken. Met moeite weerstaat Van Steen de druk het kind binnen te laten. Ze houdt vol. Want wat is een staking als er toch niet wordt gestaakt?

Vijf minuten later, gaat de schoolpoort alsnog open. Kinderen rennen uitgelaten naar binnen. Roepen 'staking, staking'. Of vertellen, zoals Rayan (8) in groep 4 dat hij best weet dat de juf het erg druk heeft. ,,En ze krijgt te weinig geld", zegt hij.