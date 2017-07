Een kijkje achter de schermen van Breda Live

Dj Mental Theo benadrukt ook de fijne sfeer van Breda Live. "Daarom vindt ik dit een top evenement om te draaien. En de organisatie zorgt goed voor ons. Hier achter de schermen is het altijd gezellig.”



Dit beaamt Marco Borsato. Deze legende heeft al heel wat optredens achter de rug, maar was vrijdagavond voor het eerst te zien op het podium van Breda Live. "Het is net een schoolreisje. Achter de schermen kom je allemaal mensen tegen uit het vak. Gezellig bijkletsen met iedereen. Muziek zorgt voor verbroedering. Samen verhalen delen. Ik was hier ook extra vroeg. Kon ik nog even wat optredens van collega’s zien.”



Presentator Guido Weijers rent continu tussen de twee podia heen en weer om de artiesten aan te kondigen. Toch heeft hij tijd om met iedereen even een praatje te maken. Wat later op de avond worden er achter het podium dozen klaargezet.