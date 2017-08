Duimen voor een 4,1, rechter beslist

Vraag 15 draait het om

De scholiere stelt echter dat als het antwoord meteen was goedgekeurd en de oorspronkelijke normering zou gelden, ze wel zou zijn geslaagd.

Bovendien is er rechtsongelijkheid, zo vinden de scholiere en haar advocaat Wilco Brussee. Er zijn namelijk leraren die in zo'n geval het antwoord toch goed rekenen. ,,Die kunnen het niet over hun hart verkrijgen leerlingen de dupe te laten zijn van fouten in de examens.'' Die leerlingen hebben daardoor een puntje extra. In de berekening naar het uiteindelijke cijfer, komen ze dan hoger uit.