Drie aanhoudingen na opzettelijke aanrijding en beroving op scooter, één verdachte nog voortvluchtig

Het tweetal reed de vrouw rond 19.45 uur opzettelijk aan. Zowel zij als de scooterrijders vielen. Tijdens de val verloor de vrouw haar telefoon. Één van de scooterrijders liep daarna met de scooter in de hand door naar de Verbeetenstraat. Daar trapte een voorbij komende bezorger de scooter uit zijn hand, maar hij ontkwam aan de bezorger doordat hij een mes bij zich had en hem daarmee bedreigde. Hij is later aangehouden in de Dintelstraat op basis van zijn signalement en verwondingen. Het mes is in beslag genomen.