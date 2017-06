'Draag bij aan lokale journalistiek'

BREDA - Moet de gemeente financieel bijspringen om lokale journalistiek als een BredaVandaag in leven te houden? Die vraag leidde gisteravond tot een discussie in de commissie Maatschappij.

Trots/Opa, Volkspartij Breda en D66 sneden de kwestie aan in een bespreeknotitie. Thomas Bruning, algemeen secretaris bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), sprak in: ,,Zorg voor een pluriform medialandschap op lokaal niveau."

Steun

Wat hem betreft moet de gemeente helpen om lokale journalistieke partijen in de lucht te houden. Want (advertentie)inkomsten voor media lopen terug en daardoor komt lokale journalistiek in het gedrang, stelt Bruning. Hij verwijst naar het Deense model, waar de overheid partijen steunt die een journalistieke bijdrage leveren (bijvoorbeeld BredaVandaag, maar ook deze krant) structureel financieel steunt om journalistiek werk mogelijk te maken. Zonder inmenging van diezelfde overheid.

Alle partijen zijn het eens: kritische en onafhankelijke journalistiek is onmisbaar. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat er meerdere nieuwsmedia in Breda zijn. Of de gemeente daar geld voor vrij moet maken? Daarover zijn de meningen verdeeld.

Discussie

Wethouder Marianne de Bie (Cultuur): ,,Wat ik proef is een breed gedragen gevoel van urgentie." Ze wil met een aantal mensen uit de raad praten om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Voor BredaVandaag lijkt het al te laat, want de nieuwssite stopt per 1 juli. Wijnand Nijs, oprichter en eigenaar van de site, is blij met de discussie: ,,Het is goed dat men zich realiseert dat er zeker behoefte is naar nieuws, maar dat het met de huidige advertentie-inkomsten niet te overleven is voor lokale media." Nijs gaat er echter niet van uit dat de gemeente de site nog kan redden.