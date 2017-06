Doortrekken en verdiepen Nieuwe Mark in Breda moet zorgen voor 'meer activiteit langs de rivier'

Aan het heropenen van de Haven in Breda en deels aanleggen van de Nieuwe Mark hing tien jaar geleden een prijskaartje van een kleine 30 miljoen euro. ,,Daar is destijds een stevig politiek debat over gevoerd. Is dat het wel waard, was toen de vraag? Die vraag zal vast weer worden gesteld als het om het verder doortrekken van het water gaat'', zegt wethouder Alfred Arbouw.

Dinsdagavond komt het volledig doortrekken van de Nieuwe Mark aan de orde in een commissievergadering van de gemeenteraad. Het tracé is al vastgesteld: het water gaat straks verder achterlangs de bebouwing van de Markendaalseweg, om via het Seelig-terrein aan te sluiten op de Vredenburchsingel. Arbouw zal richting de raad het voorstel verdedigen om alleen de verdiepte variant verder uit te gaan werken, zodat er ook bootjes kunnen gaan varen.

Heropening

In 2004, toen de gemeenteraad het besluit nam om de Haven te heropenen, was Arbouw ook wethouder. Hij was de derde VVD-wethouder die direct met het project te maken had. Aanvankelijk lag het bij Loes van Beusekom. Na haar overlijden in 2002 kwam de Haven in portefeuille bij Jacques Niederer. En toen die in 2005 burgemeester in Weert werd, nam Arbouw het stokje over.

,,Als VVD waren wij ook voorstander van heropenen, maar het meeste werd er voor gepleit door D66'', blikt Arbouw terug. ,,Die eindigde elke raadsvergadering met de woorden 'overigens zijn wij van mening dat de haven heropend moet worden'. Er was toen uiteindelijk ook een ruime raadsmeerderheid voor."

Ratten en stank

Met die beslissing werd een historische fout hersteld, was de algemene opvatting. Toen in 1965 de Haven werd gedempt, werd dat echter nog allerminst als een fout gezien, zegt Arbouw. ,,Wat ik uit verhalen hoorde van mensen die in de jaren zestig in de buurt van Haven woonden, was dat het er stonk, dat het een grote bende was en dat er ratten zaten. De stad was toen blij dat die afvoerput dichtgegooid werd. En het bood ook nieuwe kansen, bijvoorbeeld om een rondweg aan te leggen in de binnenstad."

Maar dertig jaar verder, eind jaren negentig, was de situatie weer heel anders. ,,Er speelden toen verschillende zaken. Er kwam bijvoorbeeld veel meer aandacht voor de waarde van erfgoed en de historische stad. Ook moest de binnenstad juist weer autoluwer worden en was er veel onveiligheid in de omgeving van de haven."

Kwaliteit

Volledig scherm ,,Ik hoop toch echt dat we straks in een bootje over de Nieuwe Mark kunnen varen.'' © ron magielse / pix4profs Begin deze eeuw kwam daar het inzicht bij dat de aanwezigheid van water extra kwaliteit toevoegt aan binnensteden. Nieuwe technieken konden er bovendien voor zorgen dat het niet opnieuw ging stinken. Breda zocht in die tijd aansluiting bij andere Europese steden (zoals Gent, Den Bosch, Chester en Limerick) met soortgelijke plannen om ervaringen uit te wisselen. ,,Het was natuurlijk ook nog voor de crisis. Dus er was ook geld om de plannen uit te voeren'', aldus Arbouw.



Omdat de aanbesteding voor het heropenen van de Haven (en het aanleggen van een stuk Nieuwe Mark) gunstig uit viel, was er zelfs nog geld over. Dat geld werd gebruikt om damwanden verdiept te plaatsen in het eerste deel van de Nieuwe Mark. Dat stuk - dat nu een 'waterbak' is waar geen bootjes kunnen varen - kan daardoor makkelijk verder uitgegraven worden. Tien jaar geleden was er immers al een toekomstvisie voor het helemaal doortrekken van het water door de stad.

Dat laatste wordt nu concreet. Het is de bedoeling dat volgend jaar de schop in de grond gaat. Mogelijk kan in 2021 het werk gereed zijn. Arbouw is groot voorstander van een verdiepte Nieuwe Mark. ,,Als je het water wel doortrekt maar het ondiep laat, is het alleen decoratief. Dan is er geen interactie tussen het water en de kade. Die interactie maakt het juist aantrekkelijk. Dan krijg je ook meer activiteit langs de rivier en daarmee verdien je kosten ook weer terug."

Ook de 30 miljoen euro die het heropenen van de Haven destijds kostte, heeft veel opgeleverd. Sindsdien is naar schatting 200 miljoen euro geïnvesteerd in het vastgoed aan de Haven, nieuwe horeca, activiteiten op en rond het water en vooral in de nieuwbouwcomplexen aan weerszijden van de Nieuwe Mark.

,,Als we het water door gaan trekken, zul je zien dat langs dat tracé heel veel gaat gebeuren'', aldus Arbouw. Zo trekt de school Rooi Pannen in het noordelijk deel van de Seeligkazerne, waar dan onder meer een hotel-restaurant komt. Ook komt er nieuwbouw op de plek waar nu het voormalige grote UWV-pand staat.