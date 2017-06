Dode man uit huis Vierwindenstraat gehaald

Slechts zes bekeuringen bij grote po­li­tie­con­tro­les in Breda en Rijsbergen

20:15 BREDA / ZUNDERT - De politie heeft in samenwerking met het Team Verkeer in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Bredaseweg in Rijsbergen en de Emerparklaan in de Breda in totaal bijna 1200 bestuurders op het gebruik van alcohol en overige verkeer gerelateerde zaken gecontroleerd.