Dode gevonden naast woning aan Bredaseweg in Chaam, vermoedelijk door geweld om het leven gebracht

Kopzorgen in Zundert over begroting Werkplein

27 juni ZUNDERT - Het gebeurt wel eens dat een bedrag dat ergens voor is begroot, achteraf gezien wat aan de lage kant is. Maar een verschil van 9,2 miljoen euro, zoals de begroting van het Werkplein Hart van West-Brabant laat zien, is wel erg gortig,. Zo luidde het oordeel van de gemeenteraad van Zundert dinsdagavond. Die kon er dan ook niet zomaar zonder slag of stoot mee akkoord gaan.