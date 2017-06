Dode gevonden naast woning aan Bredaseweg in Chaam,vijf aanhoudingen door politie

15 tot 20 jaar bracht hij door in de gevangenis, nu komt hij rond van 60 euro

7:07 BREDA - 50 jaar is hij nu. Daarvan bracht Wilco van Poppel '15 á 20 jaar' in de gevangenis door. Nu is hij een vrij man en dat blijft hij ook. ,,Mijn ambitie is om tieners te vertellen over mijn ervaringen. Hen behoeden voor de fouten die ik heb gemaakt."