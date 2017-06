Dit is het plan voor de kerk in Tuinzigt

BREDA - Het heeft bijna twee jaar te koop gestaan, maar nu is de kerk aan de Meidoornstraat in de wijk Tuinzigt toch echt verkocht. Projectontwikkelaar Maas Jacobs hoopt er appartementen te kunnen bouwen.

Het gaat om een 'modern' kerkgebouw uit 1994. Het pand bedraagt in totaal 448 vierkante meter en stond voor drie ton te koop. Volgens Adrie van Duuren, projectontwikkelaar bij Maas-Jacobs, is er nog geen concreet plan voor deze locatie.

"We zijn aan het onderzoeken wat mogelijk is." De wens van Maas Jacobs is om er appartementen te creëren. Hoeveel dat er worden is nog niet bekend.

Zo heeft het bedrijf ook niet specifiek voor deze plek gekozen. "In deze tijd onderzoeken we gewoon wat waar mogelijk is. De kerk stond te koop en iemand zei: 'Is dat niet iets voor jullie?' Nu gaan we een plan maken." Volgens Van Duuren zoekt Maas Jacobs niet specifiek naar locaties, maar kijkt het naar 'kansen' die te koop staan. "We kijken ook waar voldoende afzet is."

Geen transformatie

Het is niet de bedoeling dat de kerk overeind blijft staan. Volgens Van Duuren komt het vaak voor dat een kerk wordt getransformeerd naar woonruimte, maar volgens hem was dat deze keer niet mogelijk. "De kerk is niet heel bijzonder dus wij zien geen mogelijkheid om de kerk te ontwikkelen of te behouden."