'Diep in ons hart geraakt', Vakcollege Tilburg rouwt om verdronken leerling Sendrick (14)

Komt het driedaagse technofestival op Breepark in Breda er wel?

6:19 BREDA - ‘Het begint met een b en het eindigt op shit.’ En: ‘Het gerucht gaat dat er helemaal geen line-up komt’. Het is een greep uit de reacties op het Facebookevenement van Sub:Merged The Gathering. Een driedaags technofestival eind september, 24 uur per dag, op Breepark aan de A27. Plannen zijn er, maar of het festival er daadwerkelijk gaat komen?