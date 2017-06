Deze kinderen ontmoeten de Bredase beroemdheden

Lidia van Hooijdonk is de motor achter Chatime. “Het begon ermee dat een collega van Vertizontaal vroeg of ik iets wilde doen met kinderen in Westeinde. Die kregen alleen bloemschikken en fotocollages maken, lekker ouderwets. ‘We gaan schrijven’, zei ik. Ik heb geen journalistieke achtergrond, maar schrijf al jaren voor mezelf. Elke dag.”

De eerste keer schrok ze. “Een jongen vroeg: ‘Gaan we over NAC-hooligans schrijven?’ Dat was zijn belevingswereld. ‘Nee, zei ik. ‘We gaan de burgemeester interviewen, een dokter, een kunstenaar.’ Drie maanden later wilden ze naar het museum, dankzij Chatime was hun wereld verbreed!”

In Westeinde maakten ze één krant, daarna werd het een magazine voor heel Breda, oplage 10.000! Tot 2012, vier keer per jaar. Daarna ging Chatime online. “En sinds 2014 maken we tv-items voor BredaNu.”

De kinderen zijn voor vier maanden reporter. En dragen zelf de onderwerpen aan. “Veiligheid, sport, vriendschap, maar ook pesten en (v)echtscheidingen.” Soms behandelen ze een thema in opdracht van de gemeente.

Lidia geniet intens. “Ik word er niet rijk van, maar krijg wel een rijk gevoel. Bij ons zijn alle kinderen gelijk, het stimuleert hun sociale vaardigheden, ze creëren zelfvertrouwen.”

En ze worden een beetje beroemd, omdat ze op de website staan. Net als de BN’ers, die ze ontmoeten: Hardwell, Hans Klok, Ome Willem, Pierre van Hooijdonk. En koningin Beatrix, bij de opening van het Graphic Design Museum!! “Alle pers stond achter een hek, maar daar werden mijn reporter Anke van Eijk en ik weggeduwd. Dat vond ik te gevaarlijk voor zo’n kind. Burgemeester Van der Velden zorgde ervoor dat wij vóór het hek mochten, als enigen. We stonden er bovenop!”

Zondag is het feest (13-18 uur), gratis entree voor jong en oud. Er zijn workshops voor kinderen, er is muziek, eten en nog veel meer.