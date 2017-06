Deze artiesten vind je tijdens Palm Parkies in Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom

Wie op zoek is naar ritmische soulmuziek, kan eind juli terecht bij Jared Grant. Deze Rotterdamse zanger kreeg zijn bekendheid dankzij zijn deelname aan The Voice of Holland in 2015. Op 25 juli vind je hem in het Valkenbergpark in Breda, op 26 juli in het Vrouwenhof in Roosendaal en op 27 juli op het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom.