Deurwaarder komt Fort Oranje niet in: 'Wegwezen!'

De Barones in Breda smacht naar opening Hudson's Bay eind augustus

8:29 BREDA - 31 augustus 2017. Die datum staat sinds deze week rood omcirkeld bij de ondernemers in De Barones. Die donderdag is de langverwachte opening van warenhuis Hudson's Bay in Breda. Met de invulling van het immense voormalige V&D-pand moet eindelijk weer nieuw leven geblazen worden in het in slaap gesukkelde winkelcentrum.