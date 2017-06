Depla in Nieuwsuur : 'Landelijke aanpak van probleemcampings'

Update Voetbalvrienden en klasgenoten geschokt: verdronken jongen is Sendrick Christiaan (14) uit Tilburg

13:54 TILBURG – Voetbalvrienden en schoolgenoten hebben met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van Sendrick Christiaan. De 14-jarige scholier verdronk zondagmiddag in een meer in Alphen. Het lichaam van de drenkeling werd na een urenlange zoektocht gevonden in recreatieplas 't Zand. ,,Dit hakt er heel erg in bij alle docenten, leerlingen en overige medewerkers van onze school.”