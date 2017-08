Dealer heeft 50 bolletjes met drugs op zak in het Ginneken

Scooterrijder vlucht voor agenten en botst tegen politiewagen in Ulvenhout

14:43 ULVENHOUT - Een scooterrijder is woensdagavond in Ulvenhout tegen een politiewagen gebotst toen hij aan enkele agenten probeerde te ontkomen. De politie heeft later een 17-jarige jongen uit die plaats aangehouden. De tiener beweerde zelf dat hij niet op de scooter te hebben gereden. Dat meldt de politie.