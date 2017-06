De waterkraan staat wagenwijd open, maar het record is nog niet gebroken

BREDA - Het is warm, het is droog, dus vliegt het watergebruik omhoog. Maar het record van 1 juli 2015 is nog niet gebroken, zegt Brabant Water.

Op die dag, bijna twee jaar geleden, werd 806.491.000 liter drinkwater verbruikt. Dat zijn meer dan 4 miljoen badkuipen. Zoals het er nu naar uit ziet is er gisteren voor ongeveer 3.750.000 badkuipen aan water uit de Brabantse kranen gestroomd. Woensdag waren het er een kleine 18.000 badkuipen meer.

Het zijn astronomische hoeveelheden. Er wordt nu ruim 30 tot 50 procent meer water verbruikt dan op normale, koelere dagen in juni. Maar de waterconsument hoeft zich in deze streek geen zorgen te maken, zegt Ilse de Groot van Brabant Water: ,,We winnen ons water uit natuurlijke bronnen diep onder de grond. Daarmee beschikken we over voldoende water om onze voorraadkelders gevuld te houden. We kunnen het aan.’’

Quote We beschikken over voldoende water om onze voorraadkelders gevuld te houden. We kunnen het aan. Ilse de Groot, Brabant Water

Verspreid over de provincie telt het bedrijf dertig locaties waar water wordt gewonnen. Daarvan bevinden er zich negen in West-Brabant. Sommige bronnen bevinden zich op een diepte van 300 meter.

De huidige droogte heeft dan ook geen directe invloed op de toevoer. ,,Het grondwater dat in West-Brabant wordt opgepompt is voornamelijk regen die enkele honderden tot duizenden jaren geleden in het zuiden van West Brabant is gevallen’’, zegt De Groot.

Er zit genoeg water onder de grond. Om de enorme vraag naar drinkwater aan te kunnen, draait de productie van Brabant Water op volle toeren. Het hoge waterverbruik heeft gevolgen. Zo kan er bruin water uit de kraan komen. Dat zijn ijzer- en mangaandeeltjes die van nature in het grondwater voorkomen.

Het merendeel wordt uit het water gefilterd, maar een klein deel komt in de leidingen terecht en hecht zich aan de wanden. Wanneer het water sneller door de leidingen stroomt, willen die deeltjes wel eens loskomen. Het is niet schadelijk, maar dit zorgt er wel voor dat het water bruin wordt.

Wie daar last van heeft kan het best de kraan even dichthouden. Volgens Brabant Water is het meeste ijzer en mangaan dan wel verdwenen. Ook is het verstandig om de wasmachine niet te gebruiken op piekmomenten, tussen 19.00 en 23.00 uur.

In bepaalde delen van West-Brabant geldt voor de landbouw een zogeheten onttrekkingsverbod. Dat betekent dat er geen oppervlakte uit bijvoorbeeld sloten mag worden gehaald.

Het gebied waar dit verbod geldt breidt zich langzaam maar zeker uit. Intussen is er verbod in de stroomgebieden van de Aa of Weerijs, de Donge, de Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop, de Turfvaart en de Wouwse Gronden.

Het waterpeil in die sloten en beken moet op peil blijven om te voorkomen dat flora en fauna de geest geven, maar ook om oevers en kaden sterk te houden.