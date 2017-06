De door brand getroffen schuimrubberfabriek Polyvlok wil terug naar Mijkenbroek

Tijdelijke locatie

Op dit moment is eigenaar Martijn Janssen druk in de weer met een tijdelijke locatie achter de Makro aan de Konijnenberg. "Op dit moment zitten we al op een tijdelijke locatie, maar die ligt te ver weg. Vanaf maandag starten we achter de Makro", vertelt Janssen.

Tweede keer

Half mei verwoestte een grote brand de schuimrubberfabriek. Op dat moment waren er tien medewerkers aanwezig. Janssen zelf was op het moment van de brand op een beurs in Keulen. Het was de tweede keer dat Polyvlok door brand is getroffen. Twintig jaar geleden werd de fabriek, die toen nog in Teteringen zat, in de as gelegd. Een kapotte heteluchtkachel was destijds de oorzaak.