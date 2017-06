Corso Zundert gaat ervan uit dat ontwerpers smaakvol te werk gaan

Twee jaar terug waren dat er nog nul. ,,En, valt op: veel diversiteit. Vorig jaar waren het veel dieren, nu zijn de verschillen groter", constateert Ad Boemaars, PR-man van het Corso.

Maquettes

De twintig maquettes die opgesteld zijn in CultuurCentrum Zundert vallen ook op door haar donkere kleuren. En met diverse verwijzingen naar de wereldpolitiek. ,,Wij laten de ontwerpers helemaal vrij, ze mogen wat ons betreft alles. We vertrouwen er gewoon op dat ze smaakvol te werk gaan", vervolgt Boemaars.

Buurtschap Schijf valt op met 'Op handen gedragen'. Een gigantisch, op het oog kwaadwillend opperhoofd dat door driehonderd figuranten gedragen zal worden. ,,We hadden kunnen kiezen voor het portret van Erdogan, Putin of Trump maar dat vonden we ongepast en in ieder geval zeker niet mooi", legt Huub van Caam uit. Hij ontwierp het gevaarte samen met Sander van Hooydonk en Maikel van de Korput.

Inspiratie

Nee, de inspiratie werd gehaald uit Afrika. En van de Azteken. Van duizenden jaren geleden. ,,Maar het is nog steeds te vertalen naar de huidige tijd; een vaststelling dat we toch weinig leren van het verleden." Het buurtschap heeft inmiddels 230 figuranten tot haar beschikking en zoeken derhalve nog zeventig vrijwilligers. ,,Zij zullen de interactie met het opperhoofd zoeken. Ze dragen hem slaafs, hij bepaalt alles. Het heeft ook elementen van het kastesysteem; hijzelf wordt door tweehonderd man gedragen, de overige honderd hoeven dat werk niet te doen."

Hoewel 'Op handen gedragen' als maquette al indrukwekkend is, belooft het buurtschap er tijdens het Corso op 3 september een enorme show van te maken. ,,Je zult aan alles voelen dat er een strijd gaande is, maar er zit geen letterlijke vertaling naar de realiteit in. Je ziet wat je erin ziet."