CDA vreest dat het Glazen Huis Breda nog meer kost dan 850.000 euro

BREDA - Het kan goed zijn dat Breda aan het Glazen Huis en aan Winterland in december meer heeft uitgegeven dan de ruim 1,1 miljoen euro die wordt genoemd in een evaluatie van beide evenementen. Dat vreest fractieleider Peter Elbertse van het CDA.

Vorige week trokken oppositiepartijen CDA, Breda'97, GroenLinks, BOB en Volkspartij Breda aan de bel. Uit de evaluatie van Serious Request (het Glazen Huis) bleek dat het evenement geen 300.000 euro, zoals aanvankelijk was geraamd, maar zo'n 850.000 euro heeft gekost.

Duurder

Dat was niet nieuw, zegt Elbertse. ,,Al in december had het college, nadat we aan de bel hadden getrokken, gemeld dat het evenement flink duurder uitpakte." Toen kwam de berekening uit op 750.000 euro voor Serious Request en 250.000 euro voor Winterland.

Elbertse: ,,Destijds werd aangegeven dat in maart een evaluatie zou volgen waarover de gemeenteraad kon praten. Die evaluatie is eind mei binnengekomen. Niet als een bespreekstuk, maar ter kennisname."

De oppositie vindt dat niet kunnen. ,,Op het moment dat je het over zulke grote bedragen gemeenschapsgeld hebt, moet je daar als raad van gedachten over kunnen wisselen. Dat maakt dat bij volgende evenementen wellicht betere kosteninschattingen worden gemaakt."

Kritisch

Met het indienen van een 'bespreeknotitie', heeft de oppositie de evaluatie alsnog op de politieke agenda geplaatst. En krijgt de raad de kans om er niet slechts zwijgend kennis van te nemen, maar er samen met de wethouder kritisch over te praten.

Bij dat gesprek wil het CDA trouwens meer informatie boven tafel zien te krijgen dan alleen de bedragen die in de evaluatie worden genoemd. ,,Wij hebben het idee dat de kosten nog horen zijn uitgevallen. Neem bijvoorbeeld het bedrag dat is uitgegeven om het Valkenberg na Winterland weer op te knappen. Of de enorme kosten die zijn gemaakt voor het tijdelijk afstaan van het Stadhuis. Zo moest niet alleen de raad verhuizen, maar moesten alle schilderijen worden opgeslagen in depot."

Werkelijke uitgaven