Cappella Breda neemt afscheid van Daan Manneke: 'Eens moet je stoppen'

Daan Manneke neemt afscheid van Cappella Breda. Voor wie de impact van dit bericht weinig zegt: dat is als DJ Tiësto die zijn draaitafels wegdoet. Het koor is voor Daan Manneke zijn instrument. Een middel om de ideeën uit zijn brein een klank te geven.

Net als Tiësto leeft Manneke voor de muziek. En, ook vergelijkbaar, Manneke is wereldberoemd en trotse Bredanaar. Maar daarmee houdt de gelijkenis op.

Manneke (77) is componist. En wat voor één. In de wereld van de hedendaagse klassieke muziek prijkt zijn naam steevast in de bovenste regionen van de ranglijsten. Niet voor niets noemde een recensent hem ooit ‘de Sweelinck van de twintigste eeuw’. Manneke gaf les aan verschillende Nederlandse conservatoria, het langst aan dat van Amsterdam. Zijn composities zijn niet weg te slaan uit de programmering van zenders als Radio 4. ,,Maar beroemd in Breda ben ik eigenlijk alleen in de Baronielaan en het Mastbos”, lacht Manneke. ,,Het grootste deel van mijn publiek, komt niet uit Breda.”

Veelgevraagd gezelschap

Neemt niet weg dat veel van de muziek die hij schreef voor koor Cappella Breda in die stad (of omgeving) in première gingen. Werken die zich vervolgens over de wereld verspreidden. Die andere muziekgezelschappen op hun repertoire namen. Die op cd werden gezet. Cappella Breda is een veelgevraagd gezelschap.

Niet gek voor een koor dat uit louter amateurs bestaat. ,,Maar wel erg goede amateurs”, benadrukt Manneke. ,,De selectie is streng. De kwaliteit moet geborgd blijven.” Ooit, in 1976, richtte Manneke het op als klein ensemble. Toen nog met de naam Cappella sine Nomine (kapel zonder naam). Met optredens tussen de schuifdeuren van zijn Bredase woning.

Gereedschap

Manneke had een specifieke programmering in gedachten voor Cappella ,,Ik ben een componisten-dirigent. Het koor is mijn gereedschap om de concerten te geven, zoals die in mijn hoofd worden gevormd. Dat zijn niet per definitie toegankelijke programma’s. Mijn keuzes zijn vaak elitair, gericht op een klein publiek.”

Zo maakt hij weinig voor de hand liggende combinaties. Grensverleggend. ,,Ik breng bijvoorbeeld werk bij elkaar van de middeleeuwse componist Perotinus en de twintigste eeuwse Stravinsky.” Of hij poetst stukken op van iemand als Herman Hollanders. ,,Een bijna vergeten componist uit het Breda van de zeventiende eeuw.”

Ambassadeur

Sowieso speelt Breda een belangrijke rol in zijn werk. Hij maakte verschillende composities in opdracht van de stad. ,,Neem de Madrigalen voor de stad Breda. In samenwerking met de Bredase dichter Yvon Né.” Het is slechts één voorbeeld uit een breed oeuvre. Voormalig burgemeester Peter van der Velden roemde Manneke als ambassadeur voor Breda. ,,Om er vervolgens trouwens geen cent subsidie tegenover te stellen.”

Cappella Breda voldoet niet aan de eis dat de helft van de 24 koorleden uit Breda komt. Manneke: ,,We zijn een arm koor. Maar ach, we doen het niet voor het geld.”

Standbeeld

Nu gaat hij weg. ,,Ja”, zegt hij. Het was een moeilijke beslissing, vertelt hij. Eén die hem veel pijn heeft gedaan. ,,Het overviel me toen ik 75 jaar werd. Er was van alles voor me geregeld. Een fraai concert in de Grote Kerk, een standbeeld. En opeens kwam in me op: ‘wat nou als ik iets mankeer, waardoor ik er niet bij kan zijn?’ Het was een voor mij vreemde gedachte. Ik was en ben nog steeds fit. Het koor zit op dit moment aan de top. Maar wat als niet meer kan worden vertrouwd op mijn betrouwbaarheid?”

Hij vertelde het zijn koor. ,,De eerste reactie was: dan houdt het op. Begrijpelijk. Anders dan andere koren, die zo om de twaalf jaar van dirigent wisselen, ben ik er altijd. Het is mijn koor. Ik heb het opgericht, ik bepaal het programma, geef leiding.” Maar: ,,Ik heb met klem afgeraden te stoppen. Het zou kapitaalvernietiging zijn.”