Café Stuivezand in Zundert is verkocht en krijgt na ruim 100 jaar nieuwe invulling

ZUNDERT - Café Stuivezand in Zundert is verkocht. Hiermee verdwijnt een begrip in de regio.

Het familiebedrijf bestaat dit jaar precies 101 jaar. Daar wordt niet abrupt een einde aan gemaakt. Tot maart 2018 blijft Louis Goossens het café nog runnen. Daarna krijgt het een andere invulling.

Drie opties

Wat die invulling precies is, is nog niet bekend. De nieuwe eigenaar, John Elst uit Achtmaal, heeft een drietrapsraket aan ideeën zoals hij dat zelf noemt. "Plan A is een nieuw horecaconcept in de vorm van een mooi, trendy restaurant of eetcafé. Daarvoor zoek ik een geschikte horecakandidaat. Mocht dat niet lukken, is plan B een bouwlocatie. Dus alles plat en er vier bouwkavels ontwikkelen", vertelt Elst.

Mocht dat niet lukken, is plan C om het pand te gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Waarom Elst drie verschillende plannen heeft? Omdat hij er tot op heden nog niet met de gemeente Zundert uit is gekomen. "Oorspronkelijk wilde ik er een kantoorpand van maken. Ik heb een plan laten maken en de gemeente was in eerste instantie enthousiast. Later vonden ze toch dat een kantoor niet in het buitengebied hoort. Mijn tweede plan om er een ander bedrijf met loods te vestigen, werd ook teruggefloten."

Begrip

Toch heeft hij ervoor gekozen om het pand te kopen. "Ik vind Louis een aardige vent en Stuivezand is een begrip in de regio. Ik hoorde van hem dat er iets moest gebeuren dus heb ik hem geholpen. Wel heb ik Louis gevraagd om er nog even in te blijven zodat wij de tijd hebben om te onderzoeken wat we ermee kunnen."

Goossens kijkt tevreden terug op de bijna 40 jaar dat hij het café heeft mogen runnen. "Mijn vrouw en ik hebben er dag en nacht gestaan. We hebben het jarenlang heel graag gedaan en doen dat nog steeds. Maar ik ben nu 65 jaar: het is tijd dat ik ga stoppen."

De drive om door te gaan vindt hij bij de wieler- en kruisboogvereniging die thuis zijn in het café. Zo zit de kruisboogvereniging er al sinds 1920 gevestigd. "Ze hadden graag over drie jaar hier het 100-jarig jubileum gevierd." Hoogstwaarschijnlijk gaat dat nu gevierd worden bij Restaurant & Brasserie De Moerse Bossen waarmee ze in onderhandeling zijn. De wielervereniging is nog op zoek naar een nieuwe locatie.

Wat Goossens het meest is bijgebleven van al die jaren? De vaste klantenkring. Ze kwamen van heinde en verre, maar vooral vanuit heel West-Brabant. "Het was meer een biertheek dan een discotheek. Er heerste zo'n hechte band. Als mijn vrouw en ik verjaarden, nodigden we alle vaste klanten uit en mochten ze op onze kosten komen drinken. Dat noemden we de Stuivezandse kermis." Ook de uitstapjes met de klanten naar brouwerijen en de Antwerpse kermis staan hem na aan het hart.